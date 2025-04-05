«Краснодар» — «Акрон»: Кайо открыл счёт в матче на 50-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 50-й минуте защитник «Краснодара» Кайо Панталеан открыл счёт в матче, забив головой с углового.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.