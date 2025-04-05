«Краснодар» — «Акрон»: Кайо открыл счёт в матче на 50-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Краснодара». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Панталеан – 50'
На 50-й минуте защитник «Краснодара» Кайо Панталеан открыл счёт в матче, забив головой с углового.
Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 49 очков после 22 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.
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