Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: были готовы к Глушенкову, но не до конца сдержали его

Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: были готовы к Глушенкову, но не до конца сдержали его
Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об игре вингера «Зенита» Максима Глушенкова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники упустили победу в концовке — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Глушенков — креативный игрок, который классно работает с мячом. Мы были готовы, но, к сожалению, не до конца сдержали его», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Антон Митрюшкин перебрался в «Локомотив» летом прошлого года в статусе свободного агента и провёл за красно-зелёных 10 матчей в текущем сезоне. Глушенков покинул «Локомотив» минувшим летом и перебрался в «Зенит».

Материалы по теме
Соболев забил в РПЛ впервые за год! Но главный герой «Зенита» в игре с «Локо» — Глушенков
Соболев забил в РПЛ впервые за год! Но главный герой «Зенита» в игре с «Локо» — Глушенков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android