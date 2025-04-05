Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: были готовы к Глушенкову, но не до конца сдержали его
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Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об игре вингера «Зенита» Максима Глушенкова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники упустили победу в концовке — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62' 1:1 Соболев – 85'
Удаления: нет / Педро – 90+3'
«Глушенков — креативный игрок, который классно работает с мячом. Мы были готовы, но, к сожалению, не до конца сдержали его», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Антон Митрюшкин перебрался в «Локомотив» летом прошлого года в статусе свободного агента и провёл за красно-зелёных 10 матчей в текущем сезоне. Глушенков покинул «Локомотив» минувшим летом и перебрался в «Зенит».
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