Вратарь «Локомотива» Митрюшкин: были готовы к Глушенкову, но не до конца сдержали его

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался об игре вингера «Зенита» Максима Глушенкова в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники упустили победу в концовке — 1:1.

«Глушенков — креативный игрок, который классно работает с мячом. Мы были готовы, но, к сожалению, не до конца сдержали его», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Антон Митрюшкин перебрался в «Локомотив» летом прошлого года в статусе свободного агента и провёл за красно-зелёных 10 матчей в текущем сезоне. Глушенков покинул «Локомотив» минувшим летом и перебрался в «Зенит».