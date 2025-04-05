Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ноттингем Форест, результат матча 5 апреля 2025, счет 2:1, АПЛ 2024-2025

«Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-Лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Саймоном Хупером. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты бирмингемской команды.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Роджерс – 13'     2:0 Мален – 15'     2:1 Силва – 57'    

На 13-й минуте вингер «Астон Виллы» Морган Роджерс открыл счёт в матче. На 15-й минуте форвард Дониэлл Мален удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й минуте нападающий «Ноттингем Форест» Жота Силва отыграл один мяч.

«Ноттингем Форест» остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками за 31 матч. «Астон Вилла» довела количество набранных в сезоне очков до 51. Команда занимает шестое место.

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android