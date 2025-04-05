«Астон Вилла» победила «Ноттингем Форест» в матче 31-го тура АПЛ

Завершился матч 31-го тура английской Премьер-Лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Саймоном Хупером. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты бирмингемской команды.

На 13-й минуте вингер «Астон Виллы» Морган Роджерс открыл счёт в матче. На 15-й минуте форвард Дониэлл Мален удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й минуте нападающий «Ноттингем Форест» Жота Силва отыграл один мяч.

«Ноттингем Форест» остался на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 57 очками за 31 матч. «Астон Вилла» довела количество набранных в сезоне очков до 51. Команда занимает шестое место.