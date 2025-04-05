«Вердер» в домашнем матче обыграл «Айнтрахт» в 28-м туре Бундеслиги

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вердер» и франкфуртский «Айнтрахт». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). «Вердер» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, отличился нападающий «Вердера» Оливер Бёрк. На 84-й минуте Романо Шмид удвоил преимущество хозяев.

После 28 матчей «Вердер» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков. «Айнтрахт» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 48 очков. На первой строчке находится «Бавария» (68).