«Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон»

Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. «Краснодар» одержал победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился защитник «Краснодара» Кайо Панталеан.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками.