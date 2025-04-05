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Краснодар — Акрон, результат матча 5 апреля 2025, счёт 1:0, РПЛ 2024-2025

«Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон»
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Завершился матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. «Краснодар» одержал победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Панталеан – 50'    

Единственный гол в матче был забит на 50-й минуте, отличился защитник «Краснодара» Кайо Панталеан.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками.

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