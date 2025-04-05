Александр Соболев посвятил маме свой первый гол за «Зенит» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Соболев подвёл итоги встречи с «Локомотивом» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Гол Соболева на 85-й минуте позволил сине-бело-голубым вырвать ничью (1:1). Этот забитый мяч стал для нападающего первым в текущем розыгрыше РПЛ.

— Игра была боевая. К сожалению, момент, в котором мы гол пропустили, можно назвать нашей ошибкой, поэтому не получилось выиграть. А мой гол? Ничего особенного. Хотел забить второй, но, к сожалению, не получилось.

— Долгожданный гол. Посвятим его кому-нибудь?

— Маме! — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. В сезоне-2024/2025 на счету форварда один гол в 17 матчах РПЛ. Ещё два гола и голевая передача в активе Соболева в матчах «Зенита» в Фонбет Кубке России.