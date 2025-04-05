Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брест — Монако, результат матча 5 апреля 2025, счёт 2:1, Лига 1 2024-2025

«Монако» уступил «Бресту» в матче 28-го тура Лиги 1, пропустив на 90+4-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Брест» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар (Франция). «Брест» одержал победу со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 1
Монако
Монако
1:0 Кён – 42'     1:1 Закария – 63'     2:1 Камара – 90+4'    

Счёт в матче был открыт на 42-й минуте, мяч в свои ворота отправил вратарь «Монако» Филипп Кён. На 63-й минуте Денис Закария с пенальти сравнял счёт. На 90+4-й минуте Махди Камара вывел хозяев вперёд.

После 28 матчей «Брест» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 43 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 74 очка. Парижане уже обеспечили себе чемпионство.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android