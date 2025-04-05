«Монако» уступил «Бресту» в матче 28-го тура Лиги 1, пропустив на 90+4-й минуте

Завершился матч 28-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Брест» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар (Франция). «Брест» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 42-й минуте, мяч в свои ворота отправил вратарь «Монако» Филипп Кён. На 63-й минуте Денис Закария с пенальти сравнял счёт. На 90+4-й минуте Махди Камара вывел хозяев вперёд.

После 28 матчей «Брест» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 43 очка. «Монако» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 74 очка. Парижане уже обеспечили себе чемпионство.