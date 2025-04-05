Соболев спасал «Зенит» и пожимал руку Семаку, Баринов спорил с судьёй. Фото матча с «Локо»

5 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Гол Соболева на 85-й минуте позволил сине-бело-голубым вырвать ничью. Этот забитый мяч стал для нападающего первым в текущем розыгрыше РПЛ.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками.