Сегодня, 5 апреля, прошли четыре матча 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 5 апреля:

«Урал» — «КАМАЗ» — 2:1;

«Алания» — «Шинник» — 1:2;

«Тюмень» — «Уфа» — 1:1;

«Нефтехимик» — «Чайка» — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика». Команда набрала 56 очков после 26 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает клуб «Сочи» (47). В зоне вылета располагаются «Алания» (23), «Сокол» (22) и «Тюмень» (20).