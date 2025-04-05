Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей РПЛ 5 апреля

Результаты матчей РПЛ 5 апреля
Комментарии

Сегодня, 5 апреля, прошли четыре матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 5 апреля:

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1;
«Факел» — «Ахмат» — 0:0;
«Локомотив» Москва — «Зенит» — 1:1;
«Краснодар»— «Акрон» — 1:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» избежал поражения в матче с «Локомотивом» благодаря голу Соболева на 85-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android