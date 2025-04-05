Сегодня, 5 апреля, прошли четыре матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 5 апреля:

«Крылья Советов» — «Рубин» — 1:1;

«Факел» — «Ахмат» — 0:0;

«Локомотив» Москва — «Зенит» — 1:1;

«Краснодар»— «Акрон» — 1:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 47 очков. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (44). В зоне вылета располагаются «Оренбург» (14) и «Факел» (15).