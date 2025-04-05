Результаты матчей чемпионата Англии 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, прошли пять встреч в 31-м туре английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей АПЛ 5 апреля:

«Эвертон» — «Арсенал» — 1:1;

«Ипсвич Таун» — «Вулверхэмптон» — 1:2;

«Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 2:1;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Борнмут» — 2:2;

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» — 2:1.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 73 очка. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем Форест», у которого 57 очков. В топ-5 входят «Челси», набравший 52 очка, и «Манчестер Сити» с 51 очком. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (20), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого 10 очков после 30 матчей.