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Соболев: нужно отдать должное «Локомотиву», они показали хорошую игру, мы тоже бились

Соболев: нужно отдать должное «Локомотиву», они показали хорошую игру, мы тоже бились
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче с «Локомотивом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1. Единственный гол сине-бело-голубых в матче на 85-й минуте забил Соболев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Если быть объективным, это был большой матч. «Локомотиву» нужно отдать должное, потому что они проиграли предыдущую встречу и хотели на своём стадионе с чемпионом страны показать хорошую игру. В принципе, могу сказать, что они её и показали, дали бой. Да и мы тоже бились, старались, но, к сожалению, чего-то не хватило», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).

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