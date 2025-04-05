Соболев: нужно отдать должное «Локомотиву», они показали хорошую игру, мы тоже бились

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче с «Локомотивом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1. Единственный гол сине-бело-голубых в матче на 85-й минуте забил Соболев.

«Если быть объективным, это был большой матч. «Локомотиву» нужно отдать должное, потому что они проиграли предыдущую встречу и хотели на своём стадионе с чемпионом страны показать хорошую игру. В принципе, могу сказать, что они её и показали, дали бой. Да и мы тоже бились, старались, но, к сожалению, чего-то не хватило», — приводит слова Соболева официальный сайт «Зенита».

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).