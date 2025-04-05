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Аль-Ахли — Аль-Иттихад, результат матча 5 апреля 2025, счет 2:2, Саудовская Аравия 2024-2025

Гол Бензема на 90+4-й минуте позволил «Аль-Иттихаду» уйти от поражения в игре с «Аль-Ахли»
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Завершился матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихадом». Игра проходила на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в городе Джидда (Саудовская Аравия). Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 26-й тур
05 апреля 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
2 : 2
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Ибаньес – 51'     1:1 Диаби – 74'     2:1 Тони – 82'     2:2 Бензема – 90+4'    

Первый гол в матче на 51-й минуте забил бразильский защитник Рожер Ибаньес с передачи экс-вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза. На 74-й минуте французский форвард «Аль-Иттихада» Мусса Диаби сравнял счёт. На 82-й минуте английский нападающий Айван Тони вновь вывел «Аль-Ахли» вперёд. На 90+4-й минуте экс-форвард «Реала» Карим Бензема принёс «Аль-Иттихаду» ничью.

После 26 проведённых встреч в активе «Аль-Иттихада» 62 набранных очка. Отрыв от ближайшего преследователя, «Аль-Хиляля», увеличился до пяти очков. Напомним, «Аль-Хиляль» 4 апреля уступил «Аль-Насру» (1:3). «Аль-Ахли», в свою очередь, занимает пятое место. У команды 49 набранных очков.

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