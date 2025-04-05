Тренер «Акрона» Тедеев: хочу, чтобы в этом году «Краснодар» стал чемпионом

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Очень уважаю работу всего клуба «Краснодар», потому что, говорю это абсолютно искренне, зная и видя, что делает владелец команды и руководство клуба для развития в целом футбола в России, для подрастающего поколения, это мне очень близко и низкий поклон. И, честно говоря, вот абсолютно искренне хочу, чтобы именно в этом году «Краснодар» стал чемпионом России.

Ну, мы тоже можем за кого-то переживать, болеть, скажем так, даже непосредственно несмотря на то, что это наш соперник. Тем не менее, потому что на самом деле Галицкий это точно заслужил. И вообще в целом народ в Краснодаре… и особенно для академии это будет очень важно в плане традиций», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.