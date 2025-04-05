Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: хочу, чтобы в этом году «Краснодар» стал чемпионом

Тренер «Акрона» Тедеев: хочу, чтобы в этом году «Краснодар» стал чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

«Очень уважаю работу всего клуба «Краснодар», потому что, говорю это абсолютно искренне, зная и видя, что делает владелец команды и руководство клуба для развития в целом футбола в России, для подрастающего поколения, это мне очень близко и низкий поклон. И, честно говоря, вот абсолютно искренне хочу, чтобы именно в этом году «Краснодар» стал чемпионом России.

Ну, мы тоже можем за кого-то переживать, болеть, скажем так, даже непосредственно несмотря на то, что это наш соперник. Тем не менее, потому что на самом деле Галицкий это точно заслужил. И вообще в целом народ в Краснодаре… и особенно для академии это будет очень важно в плане традиций», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка после 23 встреч. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 25 очков.

Материалы по теме
«Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android