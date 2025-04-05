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Шалимов оценил первый матч в качестве главного тренера «Факела»

Шалимов оценил первый матч в качестве главного тренера «Факела»
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Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Ахматом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный

«Если говорить про результат, а не про игру, то, конечно, можно говорить, что он положительный. Потому что мы и «Ахмат» не отпустили на восемь очков, и сократили на одно очко от «Нижнего», с кем нам ещё предстоит играть. То есть вот в этом плане более-менее.

Если говорить про игру: то, что мы готовили, в принципе, ребята постарались выполнить. Мы играли много двумя длинными передачами, с двумя нападающими. Там шла борьба, чирк, подборы, ауты, с правой стороны Дзиов кидал, то есть мы такое давление организовали. По возможности мы в середине пытались играть. Всё, что мы могли, в принципе, подготовить за эти три дня с такой командой, как «Ахмат». Что могли, сделали, потому что информации было много, то, что в голове осталось, — выполнили.

Но дальше нам надо двигаться немножко по-другому. Мы должны учитывать поле. У нас ещё четыре игры здесь. Если оно мокрое, то оно быстрое — нам надо играть в футбол. Поэтому мы будем перестраиваться в дальнейшем по игре», — сказал Шалимов на пресс-конференции.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 15 набранных очков. «Ахмат» располагается на 13-й строчке в зоне стыковых матчей. У грозненцев 20 очков.

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