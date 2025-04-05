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Милан — Фиорентина, результат матча 5 апреля 2025, счёт 2:2, Серия А 2024-2025

«Милан» сумел сыграть вничью с «Фиорентиной», проигрывая по ходу матча со счётом 0:2
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Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Милан» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джованни Айрольди. Итоговый результат — 2:2.

Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2025, суббота. 21:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
2 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Тшау – 7'     0:2 Кин – 10'     1:2 Абрахам – 23'     2:2 Йович – 64'    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Милана» Малик Тшау. На 10-й минуте Мойзе Кин удвоил преимущество гостей. На 23-й минуте Тэмми Абрахам отыграл один мяч «Милана». На 64-й минуте форвард хозяев Лука Йович сравнял счёт.

«Милан» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 48 очков за 31 матч. «Фиорентина» заработала 52 очка после аналогичного количества игр и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Интер» (68).

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