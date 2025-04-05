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Барселона — Бетис, результат матча 5 апреля 2025, счёт 1:1, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» не смогла обыграть «Бетис» в матче 30-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано. Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Гави – 7'     1:1 Натан – 17'    

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Гави. На 17-й минуте защитник Натан забил ответный мяч «Бетиса».

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«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 67 очков за 30 матчей. «Бетис» заработал 48 очков после аналогичного количества игр и располагается на пятой строчке.

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