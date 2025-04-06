«Лион» пропустил на первой минуте от «Лилля», но одержал волевую победу в 28-м туре Лиги 1
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Завершился матч 28-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Встречу обслуживал арбитр Эрик Ваттеллье. Волевую победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Лиона».
Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 22:05 МСК
Лион
Лион
Окончен
2 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Диаките – 1' 1:1 Ляказетт – 38' 2:1 Шерки – 70'
Гости открыли счёт уже на первой минуте. Отличился защитник «Лилля» Бафоде Диаките. «Лион» сравнял счёт на 38-й минуте благодаря голу форварда Александра Ляказетта с пенальти. Победу хозяевам поля принёс точный удар полузащитника Райана Шерки на 70-й минуте.
Благодаря победе «Лион» довёл количество набранных в сезоне очков до 48 и поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице. «Лилль», в свою очередь, опустился на шестое место. У команды осталось 47 очков.
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