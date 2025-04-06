Мусаев объяснил замену Сперцяна в матче «Краснодара» с «Акроном»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему полузащитник «быков» Эдуард Сперцян не доиграл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:0). Футболист был заменён на 75-й минуте.

«Виктор Са получил травму, его по травме заменили в игре с «Факелом». У него проблемы с боковой мышцей, пока не тренируется. Не знаю, сколько займёт восстановление, какие-то, наверное, шансы есть на «Зенит», но небольшие.

С Эдиком, ну, вы знаете, он много пропустил, и видно было, что уже подустал. Я думаю, это нормально. Он сыграл 30 минут, сегодня — 75. Мог доиграть до конца, но не стали рисковать», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 52 очками в 23 матчах и отрывом в пять очков от ближайшего преследователя, «Зенита». «Акрон» располагается на девятой строчке с 25 очками.