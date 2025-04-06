Мурад Мусаев ответил, повлияла ли на игроков «Краснодара» потеря очков «Зенитом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о влиянии результата матча «Локомотив» — «Зенит» (1:1) на игру «быков» с «Акроном» (1:0).

— Результат матча «Локомотива» с «Зенитом» как-то дополнял волнение в этой игре?

— Я думаю, да. Наверное, да. Всё равно знали, что конкурент потерял очки, и первые минуты это чувствовалось. Хотя мы в раздевалке выключили телевизор, не смотрели этот матч, и ребята не думали об этом, думали только о своей игре, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» увеличил отрыв от «Зенита» в турнирной таблице чемпионата России после того, как оба лидера провели свои матчи в 23-м туре РПЛ. Теперь «горожане» опережают действующих чемпионов страны на пять очков. «Спартак» в 23-м туре встретится с «Ростовом» 6 апреля и в случае победы сравняется по очкам с «Зенитом».