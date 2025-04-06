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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в матче РПЛ с «Акроном»

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу в матче РПЛ с «Акроном»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Панталеан – 50'    

«Игра проходила под нашим контролем, мы хорошо владели мячом. В первом тайме недоставало нам обостряющих передач, доставок побольше мяча в штрафную. Плюс были определённые проблемы, надо было играть ещё более компактно, агрессивнее поджимать для того, чтобы собирать ещё лучше вторые мячи после передач на Дзюбу. Много было игры верхом, и нам нужно было улучшить подборы.

Второй тайм: хороший стандарт забили и было ещё три момента хороших. И Черников попал в перекладину, и Олусегун должен был забивать с метра, Батчи хорошо пробил. Сыграли достаточно надёжно в обороне. Не могу сказать, что соперник что-то создал. Была нервозность, но практически ничего не дали создать сопернику. Хотелось бы забить второй мяч.

В начале игры видно было волнение. Результат матча — очень высокая цена у него. Потом успокоились и провели очень хороший матч.

Спасибо нашим болельщикам, сумасшедшая поддержка, гнали нас вперёд. Поэтому сегодня мы радуемся, но в целом нужно быть спокойными и идти шаг за шагом вперёд», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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