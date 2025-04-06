Тедеев рассказал об эпидемии в «Акроне», начавшейся до матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил, что некоторые его подопечные вышли на поле с температурой в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Ещё с игры с «Ростовом» нас захватила эпидемия. У нас только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение, потому что у многих была температура, у всех этих 12 из них. К сожалению, мы потеряли тут же сразу пятерых. Но такое случается, и низкий поклон футболистам и особенно медицинскому штабу, который вчера ещё, понимая и видя, что у футболистов есть температура… Они сегодня вышли с первых минут. И тот уровень подготовленности позволил сегодня им, несмотря на эту сложную ситуацию, сыграть — и сыграть достаточно прилично.

Это хорошо, с одной стороны; с другой стороны, надо быть, конечно, теперь повнимательней, потому что эта эпидемия тут же не закроется, надо быть предельно внимательными. Это, скорее всего, случилось ещё там у нас в Тольятти, но дорога очень сильно усугубила эту ситуацию, поэтому всё полезло наружу», — сказал Тедеев на пресс-конференции.

«Акрон» занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место. В активе новичков РПЛ в их дебютном сезоне 25 набранных очков в 23 матчах. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками.