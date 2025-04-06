Результаты матчей чемпионата Испании 5 апреля

В субботу, 5 апреля, прошли четыре матча 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты матча чемпионата Испании 5 апреля:
«Жирона» — «Алавес» — 0:1;
«Реал» Мадрид — «Валенсия» — 1:2;
«Мальорка» — «Сельта» — 1:2;
«Барселона» — «Бетис» — 1:1.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 67 очков. На втором месте находится мадридский «Реал», у которого 63 очка за 30 матчей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 57 очков. В топ-5 входят «Атлетик» и «Бетис», которые набрали 53 и 48 очков соответственно. В зоне вылета располагаются «Леганес» (27), «Лас-Пальмас» (26) и «Вальядолид» (16).