Матвей Сафонов отреагировал на победу в Лиге 1 в первом же сезоне за «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о первом в своей карьере чемпионстве во Франции в составе парижского клуба. Это произошло после победы в домашнем матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

«Кайф, что смог разделить эмоции от победы с Маришей.

Большой, классный день для моей карьеры. Не переполняют эмоции. Думаю, это связано с тем, что в этом сезоне нам не смогли составить достойную конкуренцию. Тем более, все в команде понимают, что наша цель дальше. Мы выиграли этот трофей, но пока есть шансы взять другие — нужно работать.

Поздравляю всех, кто за нас болеет, кто поддерживает меня! Ну, и себя тоже поздравляю! И ещё раз повторюсь, это важный день для меня и моей карьеры.

P.S. Спасибо каждому за поддержку, обнимаю всех», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

Фото: Соцсети Матвея Сафонова

Отметим, этот трофей стал вторым для голкипера в составе «ПСЖ». Ранее Матвей выиграл с командой Суперкубок Франции. «ПСЖ», в свою очередь, в четвёртый раз подряд стал чемпионом Франции. Всего же у клуба 12 титулов, что является рекордом Лиги 1.

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