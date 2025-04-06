Результаты матчей чемпионата Франции 5 апреля

5 апреля прошли матчи 28-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 28-й тур. Результаты матчей 5 апреля

«Лион» — «Лилль» — 2:1

«Брест» — «Монако» — 2:1

«ПСЖ» — «Анже» — 1:0

Отметим, «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Парижане набрали 74 очка и стали недосягаемыми для ближайших преследователей за шесть туров до конца чемпионата.

На втором месте турнирной таблицы находится «Монако», набрав 50 очко. Замыкает лидирующую тройку «Марсель», набрав 49 очков. В топ-5 входят «Лион» и «Ницца», которые набрали 48 и 48 очков соответственно.