Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак назвал причины потери очков «Зенита» в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Семак назвал причины потери очков «Зенита» в матче с «Локомотивом» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«К сожалению, не получилось победить. Я думаю, для нас и для «Локомотива» важно было набирать сегодня очки для того, чтобы сохранить шансы и продолжать борьбу за самые высокие места. Но, к сожалению, не получилось. По игре нам немного не хватало качества и движения в завершающей фазе. Естественно, нам нужно было терпеть, ждать моменты, которые у нас возникали — хоть их было и немного — и не ошибаться в обороне. К большому нашему сожалению, второй тайм проводили до пропущенного мяча с большим преимуществом. Но ошибка повлияла и на ход матча, и на результат. Я думаю, хорошо, что отыгрались, проявили характер. Но хотелось бы, конечно, сегодня другой результат получить. Но что есть, то есть. Будем работать и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 47 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 13 апреля, начало – 17:00 мск.

Материалы по теме
«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой
«Краснодар» улетает от «Зенита»! Справились даже со своим злым гением Дзюбой
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android