Семак назвал причины потери очков «Зенита» в матче с «Локомотивом» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре команды в матче 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).

«К сожалению, не получилось победить. Я думаю, для нас и для «Локомотива» важно было набирать сегодня очки для того, чтобы сохранить шансы и продолжать борьбу за самые высокие места. Но, к сожалению, не получилось. По игре нам немного не хватало качества и движения в завершающей фазе. Естественно, нам нужно было терпеть, ждать моменты, которые у нас возникали — хоть их было и немного — и не ошибаться в обороне. К большому нашему сожалению, второй тайм проводили до пропущенного мяча с большим преимуществом. Но ошибка повлияла и на ход матча, и на результат. Я думаю, хорошо, что отыгрались, проявили характер. Но хотелось бы, конечно, сегодня другой результат получить. Но что есть, то есть. Будем работать и готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 47 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на пять очков. В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Краснодаром». Матч состоится 13 апреля, начало – 17:00 мск.