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«Краснодар» поздравил Сафонова с чемпионством в Лиге 1. Матвей ответил

«Краснодар» поздравил Сафонова с чемпионством в Лиге 1. Матвей ответил
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Российский футбольный клуб «Краснодар» поздравил своего воспитанника, голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, который стал чемпионом Франции в составе парижан в первом сезоне в Лиге 1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Панталеан – 50'    

Пресс-служба «быков» опубликовала видео, где фанаты на трибуне (115-й сектор) во время матча «Краснодара» с «Акроном» запевали: «Мотя, Мотя чемпион! Хэй! Хэй!..». Клуб подписал видео, отметив российского вратаря: «Поздравили Мотю с чемпионством».

Матвей в своём телеграм-канале сделал репост видео «Краснодара» с подписью: «Спасибо, что не забываете», добавив два эмодзи-сердца зелёного и чёрного цветов.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом после победы в матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Анже
Анже
1:0 Дуэ – 55'    
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