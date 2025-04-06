«Краснодар» поздравил Сафонова с чемпионством в Лиге 1. Матвей ответил

Российский футбольный клуб «Краснодар» поздравил своего воспитанника, голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, который стал чемпионом Франции в составе парижан в первом сезоне в Лиге 1.

Пресс-служба «быков» опубликовала видео, где фанаты на трибуне (115-й сектор) во время матча «Краснодара» с «Акроном» запевали: «Мотя, Мотя чемпион! Хэй! Хэй!..». Клуб подписал видео, отметив российского вратаря: «Поздравили Мотю с чемпионством».

Матвей в своём телеграм-канале сделал репост видео «Краснодара» с подписью: «Спасибо, что не забываете», добавив два эмодзи-сердца зелёного и чёрного цветов.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом после победы в матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

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