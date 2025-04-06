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Невеста Сафонова поздравила вратаря «ПСЖ» с первым чемпионством во Франции

Невеста Сафонова поздравила вратаря «ПСЖ» с первым чемпионством во Франции
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Марина Кондратюк, невеста голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, ответила на реакцию вратаря о досрочной победе парижан в чемпионате Франции после победы в матче 28-го тура Лиги 1 с «Анже» (1:0).

«Люблю. Горжусь. Всегда рядом», — написала Кондратюк в своём телеграм-канале.

Напомним, Сафонов выиграл второй трофей в составе французской команды за первый год выступлений в новой лиге. Первым титулом Матвея стал Суперкубок Франции. «ПСЖ» по итогам 28 матчей досрочно стал обладателем титула, набрав 74 очка. Идущий на второй строчке «Монако» имеет в активе 50 очков.

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