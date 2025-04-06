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Александр Мостовой высказался о «Спартаке» в чемпионской гонке РПЛ

Александр Мостовой высказался о «Спартаке» в чемпионской гонке РПЛ
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Российский и советский экс-футболист, бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о положении красно-белых в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«По игре «Спартак» никому не уступает или даже всех превосходит. «Ахмат» они должны были обыгрывать. Моменты там были на победу. Просто не забили. Какая-то фортуна отвернулась.

Поэтому ещё ничего не потеряно. Всего-то пять очков (публикация была сделана до матча «Краснодара» в рамках 23-го тура, таким образом на текущий момент отставание красно-белых составляет 8 очков. — Прим. «Чемпионата»). Это одна игра, можно сказать, с половиной. Плюс мы же все знаем, что ещё «Зенит» будет с «Краснодаром» играть. Так что кто-то из них потеряет очки», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

На данный момент подопечные Деяна Станковича имеют в активе 44 очка после 22 встреч в чемпионате России. Команда располагается на третьей строчке. Второе место с 47 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». У сине-бело-голубых 23 матча в текущем сезоне. Также 23 игры провёл лидер РПЛ «Краснодар», который набрал 52 очка.

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