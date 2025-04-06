«На ровном месте». Соболев объяснил пропущенный гол «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о пропущенном голе санкт-петербургской команды в матче с 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Гол в наши ворота? Такое бывает. Женя (Латышонок) не увидел Баринова из‑за спины Вендела. Вендел в принципе мог мяч вернуть обратно, не разобрались. Получился гол на ровном месте», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, с 62-й по 85-ю минуты сине-бело-голубые проигрывали со счётом 0:1. Атакующий хавбек Алексей Батраков отличился с передачи другого полузащитника Дмитрия Баринова. Единственный гол «Зенита» в матче забил Соболев.

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