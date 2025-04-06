Радимов назвал фактор, который помог «Зениту» отыграться в матче с «Локомотивом»

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, как сине-бело-голубым удалось отыграться в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Дело в том, что «Локомотив» наступает на горло своей песне. С «Зенитом» они не играют в свой открытый футбол. Действуют очень строго и дисциплинированно. Я видел матч со стадиона и обратил внимание, как компактно играли футболисты «Локомотива». У «Зенита» было мало моментов, и, если бы не индивидуальные действия Глушенкова в голевой атаке, петербуржцы бы не сравняли счёт», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 47 очков после 23 игр, занимая вторую позицию в таблице РПЛ. «Локомотив», в свою очередь, с 41 очком находится на пятом месте. Лидирует в чемпионате «Краснодар», который имеет 49 очков.

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