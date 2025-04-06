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Баринов: результат матча с «Зенитом» расстроил, нельзя такие ошибки допускать

Баринов: результат матча с «Зенитом» расстроил, нельзя такие ошибки допускать
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результате матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«Результат нас расстроил. То, что я лучший игрок, это хорошо. Но результатом недоволен. Выделил бы у нас терпение и труд. Я сказал в перерыве, что у нас будет шанс, мы им воспользуемся. Так и получилось. Недоработка, с которой нам мяч забили… это и привело к голу. Будем разговаривать, нельзя такие ошибки допускать», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ»

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 41 очко. «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набрав 52 очка.

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