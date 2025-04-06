Баринов: результат матча с «Зенитом» расстроил, нельзя такие ошибки допускать

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о результате матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

«Результат нас расстроил. То, что я лучший игрок, это хорошо. Но результатом недоволен. Выделил бы у нас терпение и труд. Я сказал в перерыве, что у нас будет шанс, мы им воспользуемся. Так и получилось. Недоработка, с которой нам мяч забили… это и привело к голу. Будем разговаривать, нельзя такие ошибки допускать», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ»

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 41 очко. «Зенит» занимает второе место, набрав 47 очков. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ «Краснодар», набрав 52 очка.