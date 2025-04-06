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Атланта Юнайтед — Даллас, результат матча 6 апреля 2025, счёт 1:1, МЛС, Алексей Миранчук

«Атланта» с Алексеем Миранчуком не смогла обыграть «Даллас» в МЛС
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 марта, завершился матч МЛС сезона-2025, в котором встречались «Атланта Юнайтед» и «Даллас». Команды играли на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Итоговый результат — ничья со счётом 1:1.

США — Major League Soccer . МЛС
06 апреля 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
1 : 1
Даллас
Даллас
1:0 Альмирон – 17'     1:1 Муса – 60'    

На 17-й минуте парагвайский атакующий полузащитник Мигель Альмирон открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый удар. В середине второго тайма хорватский нападающий гостей Петар Муса сравнял счёт в матче.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле на 67-й минуте. В оставшееся время футболист не отметился результативными действиями.

После семи сыгранных матчей МЛС «Даллас» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков. «Атланта» после аналогичного количества игр занимает 10-е место на Востоке, заработав те же девять очков. В следующем матче «Даллас» сыграет на своём поле с «Сиэтл Саундерс» (13 апреля), а «Атланта» — дома с «Нью-Инглэнд Революшн» (12 апреля).

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