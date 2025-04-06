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Гвардиола заявил, что решение об уходе Де Брёйне из «Ман Сити» принял клуб, а не футболист

Гвардиола заявил, что решение об уходе Де Брёйне из «Ман Сити» принял клуб, а не футболист
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что решение об уходе полузащитника Кевина Де Брёйне принял клуб.

«Решение было принято клубом. Клуб – это клуб. Мной, Чики Бегиристайном и клубом. Вот в чём дело. Клуб должен двигаться дальше. Повторить такие показатели будет трудно, но мы должны найти другие качества. Увидим, как команда завершит сезон. Он единственный игрок, чей контракт истекает. Остальные игроки имеют контракт. Мы ещё не решили, что делать.

Клуб дал всё Кевину Де Брёйне, но и он дал нам всё. Будет так приятно вспоминать эти многие годы, это невозможно забыть. И хорошие моменты, и даже плохие», – приводит слова Гвардиолы Сity Xtra.

Кевин выступает за «Ман Сити» с лета 2015 года после перехода из «Вольфсбурга» за € 76 млн. Вместе с клубом он выиграл 18 трофеев.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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