Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Георгий Мамардашвили: перед пенальти поспорил с Винисиусом на € 50, но денег он не отдал

Георгий Мамардашвили: перед пенальти поспорил с Винисиусом на € 50, но денег он не отдал
Комментарии

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили рассказал о разговоре с Винисиусом Жуниором перед отбитым пенальти в матче 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:1).

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 15'     1:1 Винисиус Жуниор – 50'     1:2 Дуро – 90+5'    

«Поспорил на € 50 с Винисиусом, что пенальти будет отбит. Он не отдал их мне», – приводит слова Мамардашвили инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

На 13-й минуте «Королевский клуб» получил право на пенальти. Бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал удар «с точки». На 15-й минуте защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте Винисиус восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд — 2:1.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса

Материалы по теме
Мамардашвили заявил, что хочет стать первым номером «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android