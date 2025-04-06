Георгий Мамардашвили: перед пенальти поспорил с Винисиусом на € 50, но денег он не отдал
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Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили рассказал о разговоре с Винисиусом Жуниором перед отбитым пенальти в матче 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (2:1).
Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Дьякаби – 15' 1:1 Винисиус Жуниор – 50' 1:2 Дуро – 90+5'
«Поспорил на € 50 с Винисиусом, что пенальти будет отбит. Он не отдал их мне», – приводит слова Мамардашвили инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
На 13-й минуте «Королевский клуб» получил право на пенальти. Бразильский форвард Винисиус Жуниор не реализовал удар «с точки». На 15-й минуте защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби вывел свою команду вперёд. На 50-й минуте Винисиус восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте нападающий Уго Дуро вывел «Валенсию» вперёд — 2:1.
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