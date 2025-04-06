«Реал» установил клубный антирекорд последних 11 лет

Вчера, 5 апреля, «Реал» в матче 30-го тура Ла Лиги на своём поле уступил «Валенсии» — 1:2. На 13-й минуте игры бразильский вингер «сливочных» Винисиус Жуниор не реализовал пенальти — его удар отразил голкипер гостей Георгий Мамардашвили.

Для «Реала» это уже пятый нереализованный 11-метровый в текущем сезоне. Игроки команды пробивала пенальти 16 раз во всех турнирах, 11 из которых футболисты мадридского клуба реализовали. Пять незабитых пенальти в течение одного сезона — худший показатель для клуба с сезона-2013/14. В том сезоне «Реал» стал третьим в Ла Лиге, выиграл Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Сейчас «сливочные» идут на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века