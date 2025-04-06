Ракицкий отдал ассист в своём первом матче в основе «Черноморца» и помог команде выиграть
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Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий помог своей команде выиграть в домашнем матче 23-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ – 1:0.
Украина — Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 15:30 МСК
Черноморец
Одесса
Окончен
1 : 0
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
1:0 Skyba – 17'
Центрбек отдал ассист на Евгения Скибу на 18-й минуте игры. Для Ракицкого это второй матч за одесситов и первый в стартовом составе после того, как он присоединился к команде в конце марта.
Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и был свободным агентом до 28 марта 2025-го, когда «Черноморец» объявил о подписании контракта с игроком. В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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