Ракицкий отдал ассист в своём первом матче в основе «Черноморца» и помог команде выиграть

Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий помог своей команде выиграть в домашнем матче 23-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ – 1:0.

Центрбек отдал ассист на Евгения Скибу на 18-й минуте игры. Для Ракицкого это второй матч за одесситов и первый в стартовом составе после того, как он присоединился к команде в конце марта.

Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и был свободным агентом до 28 марта 2025-го, когда «Черноморец» объявил о подписании контракта с игроком. В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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