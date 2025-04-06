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Генич отреагировал на обращение Дугласа Сантоса к судейскому комитету РФС

Генич отреагировал на обращение Дугласа Сантоса к судейскому комитету РФС
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Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался в ответ на комментарий защитника «Зенита» Дугласа Сантоса после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1). Напомним, защитник остался недоволен решениями арбитров во время игры и призвал судейский комитет РФС отреагировать на спорные эпизоды.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

«В очередной раз приходится констатировать, что футболисты, да и порой и тренеры, совершенно не разбираются в протоколе VAR. Не знаю, остаётся ещё или нет практика, когда на сборах к клубам приезжали инструктора от РФС и всё разжёвывали и объясняли по работе VAR.

Если забивается гол, то его всегда просматривают! Всегда! И если главный арбитр не свистит фол, то арбитры в видеокомнате вправе оценить этот момент, как явную или очевидную ошибку, и уже тогда пригласить к монитору! Если они этой ошибки не видят, то и к монитору не приглашают. Если три (!) арбитра (а двое ещё и с видеоповторами) одинаково оценивают момент, то и оставляют решение главного!!! Не понимаю до сих пор, почему футболисты и тренеры возмущаются», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, что встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

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