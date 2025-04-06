«Барселона» не воспользовалась осечкой «Реала», хет-трик Кросби в НХЛ. Главное к утру
Каталонская «Барселона» не смогла победить «Бетис» в матче испанской Ла Лиги, сыграв на своём поле вничью, звёздный форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился сразу тремя голами в матче НХЛ с «Даллас Старз», «Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» не смогла обыграть «Бетис» в матче 30-го тура Ла Лиги.
- Хет-трика Дадонова не хватило «Далласу» для победы в матче с «Питтсбургом».
- «Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон».
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