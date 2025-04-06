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6 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, UFC

«Барселона» не воспользовалась осечкой «Реала», хет-трик Кросби в НХЛ. Главное к утру
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Каталонская «Барселона» не смогла победить «Бетис» в матче испанской Ла Лиги, сыграв на своём поле вничью, звёздный форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился сразу тремя голами в матче НХЛ с «Даллас Старз», «Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» не смогла обыграть «Бетис» в матче 30-го тура Ла Лиги.
  2. Хет-трика Дадонова не хватило «Далласу» для победы в матче с «Питтсбургом».
  3. «Краснодар» оторвался от «Зенита» на пять очков в РПЛ, победив «Акрон».
  4. «Милан» сумел сыграть вничью с «Фиорентиной», проигрывая по ходу матча со счётом 0:2.
  5. «Филадельфия» и «Бостон» не сыграют в плей-офф НХЛ текущего сезона.
  6. «Сент-Луис» установил новый клубный рекорд НХЛ всех времён.
  7. Лерон Мёрфи одолел Джоша Эмметта в главном бою UFC on ESPN 65.
  8. Екатерина Александрова проиграла Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Чарльстоне.
  9. В НБА определились все участники плей-офф и плей-ин на Востоке.
  10. «Тампа» проиграла «Баффало» в серии буллитов. Никита Кучеров отметился ассистом.
  11. Тим Цзю нокаутировал Джозефа Спенсера на турнире в Австралии.
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