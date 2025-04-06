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В «Ливерпуле» определились с потенциальной заменой для Ибраима Конате — Africafoot

В «Ливерпуле» определились с потенциальной заменой для Ибраима Конате — Africafoot
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«Ливерпуль» допускает, что грядущим летом клуб может покинуть 25-летний защитник Ибраима Конате, интерес к которому проявляет «ПСЖ». В связи с этим мерсисайдцы рассматривают защитника «Браги» Сику Ньякате в качестве потенциальной замены. Об этом сообщает Africafoot.

По информации источника, в контракте Ньякате прописана сумма отступных в размере € 30 млн. Подчёркивается, что зимой интерес к защитнику «Браги» проявляли «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Ньякате принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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