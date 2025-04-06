Флик высказался о ничейном результате «Барселоны» в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением о минувшем матче 30-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (1:1).

«Мы старались добиться лучшего результата во втором тайме. После первых 45 или даже 50 минут встречи я был крайне доволен выступлением «Барселоны». Очень положительно отношусь к увиденному во втором тайме. Мы произвели необходимые замены», — сказал Флик после матча.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Ханс-Дитера Флика набрала 67 очков за 30 матчей. «Бетис» заработал 48 очков после аналогичного количества игр и располагается на пятой строчке.

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