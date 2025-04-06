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Расписание матчей РПЛ 6 апреля

Расписание матчей РПЛ 6 апреля
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Сегодня, 6 апреля, в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 6 апреля (время — московское):

  • 14:00. «Динамо» Махачкала — «Химки»;
  • 16:30. «Ростов» — «Спартак»;
  • 19:30. ЦСКА — «Динамо» Москва.

После 23 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» с 47 очками после 23 игр. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», заработавший 44 очка в 22 встречах. В зоне прямого вылета на текущий момент находятся «Оренбург» (14) и «Факел» (15).

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