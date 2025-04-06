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ЦСКА — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч 23-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Динамо» Москва: во сколько начнётся матч 23-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московские ЦСКА и «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Тогда сильнее оказался ЦСКА (2:1).

После 22 сыгранных матчей ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 42 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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