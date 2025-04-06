Тренер «Факела» Шалимов: сказали ребятам, чтобы забыли всё, что было до этого

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов поделился подробностями разговора с футболистами воронежского клуба после назначения на свой пост.

«Мы начали новую жизнь. Мы сказали ребятам: «Забудьте всё, что было до этого, вот у нас есть восемь матчей, и начинаем с минус пять очков». То есть нам надо это сократить. Но если мы не будем забивать, какие очки мы будем набирать? Поэтому вот над этим надо поработать», — сказал Шалимов на пресс-конференции.

На данный момент воронежский «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 15 набранных очков. «Наглецы» отстают от «Ахмата», идущего в зоне стыковых матчей, на пять очков.