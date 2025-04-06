Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Факела» Шалимов: сказали ребятам, чтобы забыли всё, что было до этого

Тренер «Факела» Шалимов: сказали ребятам, чтобы забыли всё, что было до этого
Комментарии

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов поделился подробностями разговора с футболистами воронежского клуба после назначения на свой пост.

«Мы начали новую жизнь. Мы сказали ребятам: «Забудьте всё, что было до этого, вот у нас есть восемь матчей, и начинаем с минус пять очков». То есть нам надо это сократить. Но если мы не будем забивать, какие очки мы будем набирать? Поэтому вот над этим надо поработать», — сказал Шалимов на пресс-конференции.

На данный момент воронежский «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. У команды 15 набранных очков. «Наглецы» отстают от «Ахмата», идущего в зоне стыковых матчей, на пять очков.

Материалы по теме
Шалимов оценил первый матч в качестве главного тренера «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android