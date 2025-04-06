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«Динамо» Мх — «Химки»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Динамо» Мх — «Химки»: онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 1-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Тогда не удалось выявить победителя (1:1).

После 22 сыгранных матчей «Динамо» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Химки» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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Турнирная таблица РПЛ
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