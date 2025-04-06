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Голы Соболева и Батракова в видеообзоре матча 23-го тура РПЛ между «Локо» и «Зенитом»

Голы Соболева и Батракова в видеообзоре матча 23-го тура РПЛ между «Локо» и «Зенитом»
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В субботу, 5 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков (Азов). Команды не смогли выявить победителя и сыграли вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2025, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Батраков – 62'     1:1 Соболев – 85'    
Удаления: нет / Педро – 90+3'

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 62-й минуте лучший бомбардир «Локомотива» в текущем сезоне Алексей Батраков вывел свою команду вперёд после ошибки полузащитника Вендела. На 85-й минуте вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт после прострела вингера Максима Глушенкова. На 90+3-й минуте вингер сине-бело-голубых Педро был удалён с поля за срыв атаки.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).

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