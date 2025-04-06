Голы Соболева и Батракова в видеообзоре матча 23-го тура РПЛ между «Локо» и «Зенитом»

В субботу, 5 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков (Азов). Команды не смогли выявить победителя и сыграли вничью — 1:1.

Видео доступно на странице «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 62-й минуте лучший бомбардир «Локомотива» в текущем сезоне Алексей Батраков вывел свою команду вперёд после ошибки полузащитника Вендела. На 85-й минуте вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт после прострела вингера Максима Глушенкова. На 90+3-й минуте вингер сине-бело-голубых Педро был удалён с поля за срыв атаки.

У «Зенита» 47 очков в 23 матчах. Команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 41 очком располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Краснодар» (52).