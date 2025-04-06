«Во многих деталях мы превзошли себя». Тренер «Акрона» Тедеев — об игре с «Краснодаром»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мыслями о прошедшей игре с «Краснодаром» (0:1) в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Сегодня во многих деталях мы превзошли даже порой себя, потому что надо было в каких-то моментах больше и чаще обороняться. Как раз тот случай, вот тот момент, когда все говорят, что мы там слишком открыты, мы бежим, не обращая внимания, что с нами происходит сзади. Но сегодня была та сбалансированная игра команды, которая позволяла нам в обороне практически не дать создать ничего сопернику, что в первом, что во втором тайме.

Стандартные положения — это стечение определённых обстоятельств, где-то не хватило концентрации, где-то не хватило, может быть, каких-то там сантиметров, чтобы добраться до этого мяча, и внимательности, поэтому мы пропустили, а так в целом в большей степени я остался доволен действиями своих футболистов. Могли быть намного успешнее в атаке, потому что моментов было предостаточно для того, чтобы сделать голевое действие, а вот в финальной трети мы достаточно часто били», — сказал Тедеев на пресс-конференции.