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СКА-Хабаровск — Балтика, результат матча 27-го тура Первой лиги, счёт 1:2, 6 апреля 2025 года

«Балтика» одержала волевую победу над «СКА-Хабаровск» в матче 27-го тура Первой лиги
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Завершился матч 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «им. В. И. Ленина» в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 27-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Гонгадзе – 26'     1:1 Хиль – 45+2'     1:2 Лисакович – 52'    

На 26-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 45+2-й минуте забил форвард Брайан Хиль. Победный мяч гостей на 51-й минуте оформил нападающий Руслан Лисакович, реализовав пенальти — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 59 очков после 27 встреч. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Сочи» (13 апреля), а «СКА-Хабаровск» — с тульским «Арсеналом» (13 апреля).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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