«Балтика» одержала волевую победу над «СКА-Хабаровск» в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «им. В. И. Ленина» в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым (Астрахань). «Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

На 26-й минуте нападающий «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 45+2-й минуте забил форвард Брайан Хиль. Победный мяч гостей на 51-й минуте оформил нападающий Руслан Лисакович, реализовав пенальти — 2:1.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 59 очков после 27 встреч. «СКА-Хабаровск» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 41 очко. В следующем туре «Балтика» сыграет с «Сочи» (13 апреля), а «СКА-Хабаровск» — с тульским «Арсеналом» (13 апреля).