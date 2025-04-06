Президент «ПСЖ» поделился эмоциями от досрочного чемпионства клуба в Лиге 1

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о досрочном завоевании клубом чемпионства во французской Лиге 1. Это произошло после победы в домашнем матче 28-го тура с «Анже» (1:0).

«Мы безмерно гордимся тем, что стали чемпионами Лиги 1, одной из сильнейших лиг Европы, и это особенно приятно — завоевать титул, не потерпев поражения до сих пор.

Поздравляю всех игроков, нашего тренера Луиса Энрике, нашего спортивного советника Луиша Кампуша и весь наш персонал, который проделал невероятную работу. Это великий момент для всех наших болельщиков во Франции и за её пределами, а также для города Парижа.

Все в мире футбола видели и восхищались развитием команды «Пари Сен-Жермен» в эту новую эру — наша философия основана на коллективе превыше всего. Звезда «Пари Сен-Жермен» — это команда, и эта звезда сияет так ярко.

Мы будем дорожить этим моментом вместе, как семья, и вместе с нашими потрясающими болельщиками. Сезон ещё далеко не закончен, мы должны продолжать упорно работать и концентрироваться, матч за матчем, бороться за всё во всех соревнованиях до последнего момента сезона», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Турнирную таблицу Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», у которого 74 очка после 28 встреч.