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Сегодня, 6 апреля, состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». В качестве главного арбитра встречи выступит Джон Брукс из Лестера. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды играли друг с другом 196 раз во всех турнирах.

Победы «Манчестер Юнайтед»: 81

Победы «Манчестер Сити»: 61

В этих матчах «красные дьяволы» забили 280 голов, а «горожане» — 275.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 37 очков за 30 матчей. «Манчестер Сити» заработал 51 очко после 30 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 73 очка за 30 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: